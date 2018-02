A rivalidade entre Messi e Cristiano foi um dos assunto abordados com Nuno Gomes a recorrer à dipomacia e ao patriotismo.



"Se fosse treinador e tivesse os dois na minha equipa, ou até três incluindo o Neymar, diria que dessa linha do meio campo para a frente podiam jogar onde quisessem. Há quem defenda que o Cristiano é quem é porque teve de trabalhar muito e o Messi é talento puro mas se bastasse trabalhar para ser como Cristiano toda a gente pelo menos tentava. O Cristiano também tem o lalento. O Messi não me parece que tenha feito tanto ginásio. O Cristiano faz coisas que o Messi não faz. Disse que sou muito diplomata neste assunto. Digo sempre que o Cristiano é o melhor do mundo também por uma questão patriota mas quem é que não gosta do Messi?", considerou.