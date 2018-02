Continuar a ler

Sobre a participação de Portugal no Mundial'2018, Ronaldo voltou a assumir que a Seleção "não está entre as favoritas". "Para mim, os favoritos são Espanha, Alemanha, França, Argentina e Brasil. Nós fazemos parte de um grupo de equipas que sabem que podem competir ao mais alto nível". E prosseguiu: "Procuro sempre estar ao melhor nível e às vezes as coisas não saem como gostaríamos, mas a experiência ensinou-me que é preciso continuar a trabalhar no duro para alcançar os nossos objetivos".

Cristiano Ronaldo recebeu o Prémio Goal 50 para o melhor jogador da temporada de 2016/17, um troféu que o internacional português arrecadou pela quinta vez na carreira (2008/09, 2012/13, 2013/14 e em 2015/2016). O avançado do Real Madrid foi o mais votado por diretores e correspondentes das 38 edições do portal Goal, que elaboraram uma lista dos 50 jogadores mais destacados do ano e, na altura de receber o galardão, não deixou de falar no próximo desafio do Real Madrid frente ao PSG, na quarta-feira, para a Liga dos Campeões."Esta eliminatória é das que podem marcar toda uma temporada. Vamos jogar contra uma grande equipa com excelentes jogadores, a qual respeitamos muito. Mas já demonstrámos ter um grupo muito forte, unido e com muita experiência nesta competição. Sabemos que temos de estar muito concentrados e fazer dois jogos muito bons para seguir em frente na Champions", afirmou.