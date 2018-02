Informar como sempre

Depois de um triunfo em toda a linha na assembleia geral, Bruno de Carvalho fixou-se num ataque à comunicação social. Fê-lo com um discurso que teve como imediata consequência tentativas de agressão aos jornalistas que estavam a fazer a cobertura da AG. Dir-se-á que não foi Bruno de Carvalho a provocar, a insultar e a ameaçar os repórteres em serviço em Alvalade, mas há palavras que num determinado contexto são autêntico rastilho em direção a um barril de pólvora. Foi o caso.



Boicotar a imprensa e as televisões foi a forma que o presidente leonino encontrou para que os adeptos demonstrem militância. Diria que será um modo de provarem fanatismo, o que não é recomendável. Em anos idos, jornais e jornalistas foram vítimas destas estratégias, quantas vezes ameaçadoras para a integridade física dos profissionais. Nos tempos atuais, outras formas de condicionamento e intimidação são exercidas através de ações silenciosas mas igualmente condenáveis e perigosas.



A missão de Record é informar e o compromisso é com os leitores, independentemente da cor clubística. Continuaremos a fazê-lo com o sentido do dever e da responsabilidade que assumimos em qualquer contexto, sabendo distinguir pessoas de instituições, as quais merecem sempre o nosso maior respeito.