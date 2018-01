Real Madrid

O Real Madrid em 2018 tem que fazer pela vida ou será o fim de um ciclo. A saída de Pepe é a mais notada no sector defensivo. No ataque, pode dizer-se que Morata faz falta, mas raramente era efectivo. No meio-campo James não faz assim tanta falta, está lá Isco e Asensio. O problema do Real Madrid é a carestia de golos de Ronaldo e a falta de acerto de Benzema.



Compreendo que Zidane não queira mais jogadores, pois, para gerir todos eles num balneário composto por jogadores que querem jogar e outros que acham têm lugar cativo. É difícil e complicado.



Zidane vai tentar recuperar e motivar Bale e, esperar que Ronaldo faça o resto, resolva os problemas com golos.

O Real Madrid a nível interno, só um milagre, o levará a vencer o campeonato. Todavia na Liga dos Campeões, o PSG não é pêra doce e o dinheiro fala mais alto. Que o diga Neymar!



O Real Madrid de Florentino Pérez, ao contrário, de anos anteriores com as suas contratações galácticas, está mais contido chegando a vender mais do que a comprar.



A nível europeu o dinheiro televisivo e o dinheiro do Golfo Pérsico fazem a diferença.



A Premier League distribui 2.754 milhões de euros, enquanto que a Liga espanhola distribui 1.286 milhões de euros. Não nos podemos esquecer que essa distribuição de direitos televisivos em Inglaterra é mais uniforme em relação à Liga espanhola. Permitindo a um clube do meio da tabela comprar um grande jogador. Só para se fazer uma pequena ideia, o Real Madrid recebe o mesmo que o Everton ou Southampton.



É na Europa que se vai jogar a hegemonia do futebol e o embate entre o Real Madrid e o PSG será um acontecimento planetário.



Inglaterra



Em Inglaterra o futuro é azul celeste e o Manchester City soma e segue, com uma grande dose de sorte à mistura. Mourinho queixa-se que não tem o dinheiro do City e isso é indesmentível, mas não explica tudo. O Manchester United tem falta de intensidade, pouca fiabilidade defensiva e deixa-se adormecer quando está a vencer, não tendo depois capacidade de reacção. Mas, começou o ano de 2018 desmentindo todas estas análises e venceu de forma categórica o Everton 2-0. Não acho que seja por não ter tido reforços, comprou: Lindelöf, Lukaku e Matic. O problema foi que a renovação de Ibrahimovic não tem sortido efeito.



Ibrahimovic a época passada foi surpreendente como jogador em campo e finalizador. A sua falta é evidente, contra este futebol inglês mais musculado e menos técnico. Todavia Ibrahimovic consegue aliar força física e técnica apurada.



Mourinho também se pode queixar de falta de sorte e de excessivas baixas. O Manchester United parece uma enfermaria de jogadores: Bailly, Ibra, Carrick, Pogba, Rojo, Fellaini, Young, Jones y Shaw tiveram ou têm lesões que os impedem de jogar.

O futuro do futebol parece dominado pelos barris de petróleo quer na Europa quer em Inglaterra. Mas seria interessante o Real Madrid passar aos quartos-de final, assim como o Manchester United e encontrarem-se a seguir.



Fundador do Clube dos Pensadores

*escrevo ao abrigo do antigo AO