Ronaldo

Um diário inglês noticiou que Ronaldo está furioso por estar a circular, que quer um aumento de ordenado e revisão do seu contrato.



Todavia parece que essa noticia é falsa e consta-se que foi o Real Madrid que a pôs a circular, para denegrir a imagem de Ronaldo e fazer dele um bode expiatório.



Acho que Florentino Pérez não tem gerido bem este dossier. Quer que o Real Madrid seja o melhor em tudo, menos em pagar salários aos jogadores.



Fez finca-pé com vários jogadores que fazem muita falta ao Real Madrid. Estou-me a lembrar da mais recente saída de Pepe – um monstro na defesa e um dos melhores centrais do mundo. Antes tinha saído Ozil, Di Maria, entre outros.



Florentino Pérez é perito em largar um jogador arranjando alguma desculpa para ter do seu lado os adeptos que o elegem consecutivamente.



Ronaldo não tem que pedir nada, nem está em posição de mendigar o que quer que seja. Tendo em conta que ganhou tudo que havia para ganhar a época passada, aguardava um sinal do Real Madrid, como houve mutismo, informava Jorge Mendes que queria sair.



Tendo em conta o efeito Neymar o mercado ficou deveras inflacionado, não é admissível Messi ganhar 50 milhões por época e Ronaldo 21 milhões. É uma diferença significativa e abismal que não é consentânea com o nível semelhante dos dois.



O contrato de Messi é pós - Neymar e o contrato de Ronaldo é pré- Neymar.



Ronaldo é um jogador fabuloso e o problema de marcar golos tem que ver com a cabeça e não com pontaria. A pressão que tem sobre os ombros em marcar golos é brutal e difícil de gerir.

Por outro lado, Ronaldo não pode estar cada ano a pedir aumento de ordenado, mas poderia ter uma cláusula de salvaguarda para se equiparar a Messi.



Ronaldo no último jogo frente ao Corunha esteve bem melhor marcou dois golos, mais mexido e activo no jogo. O seu golpe na cabeça a sangrar mostrou que se empenha e os adeptos prestaram-lhe uma ovação, de quem o admira e é querido em Madrid.



Ronaldo tem que fazer o seu trabalho e continuar a demonstrar a categoria que tem. O passado em Madrid não conta para nada. Em Madrid querem sempre mais e mais, não lhes chega o que Ronaldo já lhes deu durante todos estes anos. Estão constantemente a criticá-lo mesmo que marque golos, não ficam satisfeitos e acusam-no de jogar pouco. Ronaldo não jogou contra o Leganés e foram eliminados da Copa do Rei.

O Real Madrid é uma agonia, uma frustração, uma ruína, o descalabro total. A época está irremediavelmente perdida, sobra a Liga dos Campeões.



Se o Real Madrid eliminar o PSG, tenho a certeza que o seu contrato será melhorado. Porém, Florentino Pérez não dá ponto sem nó.



Contudo Ronaldo se jogar bem na Liga dos Campeões e ajudar o Real Madrid a voltar a ganhar. Eu no seu lugar vinha-me embora e saía em grande. Talvez depois com a sua ausência dessem valor ao que Ronaldo fez e faz pelo Real Madrid.



Estes espanhóis nunca gostaram de portugueses, a história assim o diz.



Nota: Na Taça da Liga o Sporting venceu o Porto na lotaria dos penáltis. Casillas esteve muito bem a defender penáltis, assim como, o enorme Rui Patrício. Bryan Ruiz mereceu ser decisivo no penálti marcado depois do que passou.