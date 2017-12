Terrorismo verbal

No futebol português, infelizmente, há muito vinga a ideia de que uma mentira tantas vezes dita torna-se verdade. Os três grandes usam e abusam dessa prática e fazem com que muitos dos seus fiéis (ler, fanáticos) acreditem em tudo. Cegamente. Sem questionar. Sem pôr em causa. Todo e qualquer um que se atreva a ter uma posição diferente da defendida por um dos três grandes tem logo de estar ao serviço de um dos rivais, ser cartilheiro, etc.

Os exemplos estão em todo o lado. Eu próprio já vi o meu nome associado a muitas dessas expressões de guerrilha. Porém, nunca fui funcionário do canal televisivo de nenhum clube (ao contrário do que já li e ouvi) nem vi o meu nome ligado a e-mails ou notas soltas.

Claro que ninguém pode cair na ingenuidade de pensar que as cartilhas não existem e que todos são independentes. Essas práticas e tentativas sempre tiveram lugar. Mas nestas coisas cada um escolhe o caminho que entende e nem todos bebem água da mesma garrafa. E, como em tudo na vida, acredita quem quer, mente quem não tem vergonha.

Essas associações e falsidades são proferidas, em alguns casos, pelos presidentes dos clubes, continuam nos seus diretores de comunicação e desaguam nos soldadinhos de chumbo, ao serviço destes, que poluem os cantos da blogosfera. Alguns deles são tão obedientes que quase dá para ver a marca das coleiras no seu pescoço.

Felizmente, o ano começa com um dérbi e a certeza de que, pelo menos durante uma hora e meia teremos futebol em vez de poluição sonora.

Feliz 2018 a todos os leitores do Record.