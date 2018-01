O regresso de Gonçalo Paciência

Gonçalo Paciência foi o jovem jogador português que mais evoluiu nos últimos tempos e, num FC Porto com calendário sobrecarregado, faz todo o sentido o regresso à casa mãe.



Mas o ponta-de-lança não integrará o plantel dos azuis e brancos unicamente para fazer número. Longe disso. Numa equipa que utiliza dois jogadores em permanência na área contrária, Gonçalo Paciência até nem terá uma concorrência assim tão forte. Há Aboubakar, Marega, que até pode atuar no corredor direito, e pouco mais... Percebeu-se pela conferência de imprensa de Sérgio Conceição que Tiquinho Soares não terá vida fácil no Dragão. Se permanecer no plantel, será seguramente a quarta opção para o centro de ataque... e partindo do princípio que outro dos reforços, Waris, não entrará nas contas para esta posição específica.



Nesta conjuntura, Gonçalo Paciência terá todas as condições para se afirmar num clube grande e, simultaneamente, discutir um lugar entre os convocados para o Mundial 2018.