Grupo de influência

"A vida das pessoas é um reflexo direto da expectativa do seu grupo de influência"

Tony Robbins

Quando se trata de alcançar objetivos uma das estratégias que refiro sempre é o grupo de influência. Trata-se do grupo das pessoas com quem mais falamos e interagimos no nosso dia a dia, aquelas que influenciam a nossa forma de pensar e estar na vida. Podem lá estar alguns amigos, familiares, pessoas que nos influenciam a nível profissional – treinador, colega de equipa ou até fisioterapeuta. Ao construirmos um grupo de influência, procuramos perceber se as pessoas que o compõem têm as características de que precisamos. Se nos vão potenciar escolhas possibilitadoras, ou se, por outro lado, nos vão atrapalhar.

É muito importante rodearmo-nos de pessoas que acreditem nos nossos objetivos e nas nossas capacidades, que impulsionem as nossas ideias e que nos ajudem quando é mais necessário. O que acontece muitas vezes é que o grupo de influência de alguns está minado por pessoas que, embora bem-intencionadas, têm uma energia negativa e pessimista. Por exemplo, quando um jogador não está a jogar, tem tendência para criar anticorpos como o treinador – "Não gosta de mim", "Não me valoriza", "Não me dá oportunidade". E por vezes há pessoas no grupo de influência que aumentam este desconforto e incentivam a criação destes anticorpos.

São pessoas que, quando estás mal, cavam o buraco contigo em vez de te ajudarem a sair dele. São pessoas focadas no problema, em vez de na solução. Focadas no passado, em vez de no presente. E quem vive no passado dificilmente se sente capaz de planear o futuro. Talvez te apercebas que algumas destas pessoas podem até ser alguns dos teus amigos – e está tudo bem, pois todos ocupam um lugar importantenas nossas vidas. No entanto a tua vida será o resultado dos teus comportamentos e dos resultados que obténs com eles. Inevitavelmente somos influenciados pelas pessoas à nossa volta.

Por isso, lembra-te de escolher pessoas que te ajudem a chegar longe.