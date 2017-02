Sporting

O Sporting, equipa que está bem orientada por Jorge Jesus, carece de mentalidade ganhadora. É um desafio que Jorge Jesus tem pela frente incutir aos seus jogadores. Esta é a mudança mais difícil de conseguir para qualquer treinador. O ano passado o Sporting deu um ar que era capaz, mas não o foi. O jogo do Sporting contra o Real Madrid foi um exemplo, como o Sporting poderia ter vencido, mas tremeu nos momentos decisivos e na ponta final do jogo.



A resposta para falhar em momentos cruciais está na mentalidade ganhadora e acreditar nessa possibilidade. O Sporting não se cansa de ser um bom perdedor, ou melhor dizendo, fazendo grandes jogos, alternado com bons jogos, mas acaba por perdê-los. Aconteceu em Madrid, na Luz com o Benfica e recentemente no Dragão com o FC Porto.



O Sporting precisa desse salto de grandeza, não se trata de tácticas, métodos ou filosofia de jogo. Trata-se do Sporting e toda a gente relacionada com o futebol profissional meta na cabeça que o Sporting tem que ganhar e ter êxito.



Todos que trabalham no Sporting, desde o porteiro, pessoal de limpeza até ao presidente, passando pelos adeptos que o Sporting é capaz de vencer. O treinador tem essa mentalidade ganhadora e alguns jogadores, todavia não é suficiente. Todos mas mesmo todos têm que acreditar e fazer alarde disso nas suas plenas convicções.



O Benfica e até há pouco tempo o FC Porto tinham carisma, baseada numa história gloriosa. Eusébio é o maior símbolo para os benfiquistas assim como no Porto tem o maior símbolo, que nem é jogador de futebol - Pinto da Costa.



Recordar estes ídolos e façanhas recentes quando entram em campo, aparentemente parece que há uma vantagem competitiva.



O Sporting há muito tempo que não vence um campeonato, joga com um nervoso miudinho e uma pressão negativa. É um handicap para ter êxito.



A massa associativa do Benfica ou do Porto acham sempre que vão vencer. Os adeptos do Sporting não têm tanta certeza e convicção no êxito e contentam-se com menos. Parece que estão resignados e mentalizados para o fracasso. Tem sempre dúvidas de que se pode alcançar o êxito.



Como a confiança é contagiosa, a dúvida também. No Sporting a dúvida está instalada no êxito da vitória.

O Sporting precisa de vencer várias vezes e ser campeão para se instalar a confiança. Essa fé ganhadora só assim se instala.

Para isso precisa de estabilidade e algum tempo. O Sporting para o ano tem que vencer algo importante. Ser campeão seria o melhor antídoto para não se instalar a descrença total.



Nota: o jogo Manchester City - Mónaco foi dos maiores jogos de futebol que vi até hoje na minha vida. Agradeço ter o privilégio de estar vivo para assistir a um jogo do outro mundo. Mas, infelizmente, o Mónaco enfermou daquilo que falei neste texto: falta de mentalidade ganhadora. A vencer por duas vezes: 2-1 e 3-2. Tremeu, Falcão falhou um penálti em que o resultado passaria para 3-1 e nunca deveria ter perdido este jogo. Contudo, saúdo o renascer desse grande jogador que é Falcão e do seu chapéu a Caballero.



