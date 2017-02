Cláusulas de rescisão

1. Qual é a consequência de não existir uma cláusula de rescisão num contrato de trabalho desportivo (CTD)?

Com a estipulação de uma cláusula de rescisão recíproca (CRR), o clube e o jogador admitem a possibilidade de o CTD cessar unilateral e antecipadamente, sem necessidade de invocação de justa causa, mediante o pagamento à contraparte de uma compensação pecuniária previamente definida. No plano nacional, a consequência de não ser estipulada uma CRR é a de que, em caso de rescisão unilateral sem justa causa, a parte que faz cessar o CTD é obrigada a indemnizar a outra no valor mínimo correspondente ao cômputo das retribuições que seriam devidas até ao termo do contrato.



Se os prejuízos forem consideravelmente superiores a parte lesada poderá reclamar a diferença, competindo-lhe o ónus da prova desses danos adicionais, o que em regra não será fácil. Por conseguinte, é frequente as partes definirem CRR de valores elevados, que podem mesmo ser astronómicos se o clube tiver poder negocial bastante para impor uma CRR em valor insuscetível de ser pago por um terceiro clube, tirando à CRR qualquer efeito útil.

2. É possível reduzir uma CRR desmesurada?

É discutida a natureza jurídica de uma CRR. Se consistir numa cláusula penal, o Código Civil Português admite a possibilidade de redução equitativa do valor da CRR pelo tribunal quando este for manifestamente excessivo. Todavia, o tempo de uma decisão torna pouco prática e eficaz a tentativa de redução. Seria desejável que os regulamentos desportivos nacionais fixassem um valor máximo da CRR, em função de aspetos como o salário do jogador, idade e tempo de duração do contrato para que a CRR não constitua um entrave à liberdade de trabalho.



Autor: Natacha Soares