A estrutura

Não foram os árbitros, apesar de terem cometido erros flagrantes, não foi a comunicação, que não tem influência rigorosamente nenhuma dentro de campo, e muito menos a sorte ou falta dela. O Sporting chega a março arredado da discussão de todas provas por ter uma estrutura mais fraca do que a dos rivais.



E a estrutura, termo que quase invariavelmente se utiliza para tentar explicar tudo sem nada conseguir justificar, deu mostras de ineficácia, até por estar excessivamente prisioneira de um treinador que tudo tenta controlar. Rui Vitória, no Benfica, e Nuno Espírito Santo, no FC Porto, não têm por certo a veleidade de conhecer todos os jogadores nem dominar as variáveis físicas, psicológicas e desportivas de cada reforço em potência. Faltou ao Sporting, no fundo, um gabinete de prospeção qualificado, eficaz e, mais importante do que tudo, suficientemente autónomo , capaz de se libertar de um certo empirismo que Jorge Jesus demonstra neste domínio. O Sporting ficou atrás de Benfica e FC Porto porque contratou pior. E tudo o resto são pormenores.



Quando ainda dava os primeiros passos em Alvalade, Jesus fez questão de explicitar um dos princípios que o norteia: "Se um presidente quiser que eu faça parte da estrutura, não vale a pena contratar-me. Mas se quiser um treinador que pense e monte a estrutura, pode contar comigo". Pois bem, o futebol de hoje assenta na multidisciplinaridade. Jorge Jesus é só um grande treinador. Não é o Super-Homem.