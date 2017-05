Liberdade de expressão

1. Liberdade de Expressão vs Direito à Honra – qual prevalece nos conflitos entre Dirigentes?



Atento o mediatismo inerente ao Futebol, assistimos hoje em dia a uma multiplicação do número de conflitos (públicos) entre os Dirigentes Clubísticos. Ora, se por um lado temos a nossa Liberdade de Expressão, por outro também temos (incluindo os Clubes de Futebol enquanto pessoas colectivas), Direito à Honra e à Protecção do Bom Nome. Assim, é em situações de "agressões/acusações verbais" entre Dirigentes (envolvendo, apenas, os próprios ou também os Clubes), que nos surge o conflito de Liberdades e Direitos que acima referimos. No seu mais recente Acórdão sobre esta temática e num contexto em que estejam envolvidas entidades ou figuras públicas, a jurisprudência portuguesa parece dar prevalência à Liberdade de Expressão, porquanto as figuras públicas, quer pela sua exposição mediática, quer pelo controle a que devem ser sujeitos, devem ser mais tolerantes a críticas e acusações.



2. Qual a tendência dos Tribunais Europeus nesta matéria?



Ora, o Tribunal Europeu dos Direitos do Homem, tem vindo a pronunciar-se, amplamente, sobre a questão do conflito entre a Liberdade de Expressão e o Direito à Honra e ao Bom Nome. Assim e na apreciação dos casos que lhe são colocados, aquele Tribunal tem atribuído grau máximo de protecção ao debate público e à Liberdade de Expressão, quando estão em causa questões públicas, nelas se incluindo as próprias figuras públicas e suas acções.Ora, parece ser claro que se desenvolveu uma doutrina no sentido de proteger de forma reforçada a liberdade de expressão, quando o "alvo" das imputações fácticas e das formações de juízos de valor desonrosos seja uma figura pública (incluindo pessoas colectivas), visto estar em causa uma questão de interesse público dos factos em análise – factos mediáticos. Assim, tem concluído o Tribunal que no debate de questões de interesse público a possibilidade de restrições da liberdade de expressão é particularmente limitada.





Autora: Marina Andrade, associado n.º252, www.apdd.pt