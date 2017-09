Três notas vermelhas

1. Nas tormentas, nos momentos em que a tempestade pode levar à frente tudo e todos é que se vêem os grandes comandantes. Aqueles que, com a tenacidade, coragem e tomando as decisões necessárias, conseguem ultrapassar o caos, transformando as ondas gigantescas, os ventos e chuvas devastadoras, em mar calmo. E é isso, não tenho duvida, que Vieira, Rui Vitória e os jogadores do Benfica irão fazer. E voltarão a ganhar e a lutar até ao último minuto de jogo pelas vitórias e pelos títulos.



2. Os dois pilares fundamentais de qualquer sociedade desportiva – sucesso desportivo+rentabilidade financeira – são os fatores de sustentabilidade e equilíbrio do SLB de hoje. As contas apresentadas por Domingos Oliveira, administrador financeiro da SAD, esta sim, a sua área de conhecimento e de competência comprovada (estar envolvido no futebol é sempre uma tentação para toda a gente), demonstraram de forma cabal que a estratégia pensada e executada há muitos anos, tem sido seguida à risca. Passo a passo. Objetivo a objetivo. Com visão e opções claras. O supremo objectivo - passivo zero deixou de ser uma miragem e é uma futura realidade.



3. Os papagaios, em latim, ‘psicattorum’, têm graves problema de comportamento. O arrancamento das penas e a automutilação são os mais visíveis e comprovados. Esta desordem obsessiva, em quebrar, destruir ou arrancar as suas próprias penas ou as dos seus pares, têm causas variáveis, como as ambientais, clínicas ou psicológicas. Por isso, a pena que todos sentimos, ao verificar o descontrolo de alguns ‘papagaios nacionais’, quando, em desespero tentam mudar esse destino, que serão sempre toda a vida, simples figurantes. Protagonistas nunca...