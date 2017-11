Bale

Bale é um caso paradigmático de constantes lesões. Agora que estava a recuperar de um edema no sóleo (músculo da perna, largo e espesso que ocupa a região posterior da perna até ao calcanhar). Tem nova lesão na mesma perna e aparentemente lesionou-se sozinho num treino de preparação para o jogo com o Atlético de Madrid.



Bale tem tido um calvário de lesões está lesionado desde 26 de setembro, num jogo da Liga dos Campeões em Dortmund. Está com problemas musculares vai para três meses.



Tem um recorde de Guiness em lesões - de 19 lesões, 16 são de índole muscular. No fundo, uma lesão em cada dois meses e meio de competição. Sendo um dos jogadores mais caros do mundo, a sua rentabilidade é muito baixa.



Bale que foi sempre apontado como o sucessor de Ronaldo vive momentos angustiantes. Nas ausências de Ronaldo, o ano passado, assumiu a honra de levar o Real Madrid às costas em golos decisivos

Gareth Bale tem 28 anos e precisa de repensar a sua vida em Madrid. Este ano tudo lhe corre mal, ficou de fora do Mundial pelo não apuramento de Gales, em que não pode dar o seu contributo, e agora, nova lesão, nos treinos. Esta segunda-feira apareceu morto o seu cunhado.



Bale vive com a pressão de querer voltar a jogar, mas o seu relógio biológico não permite.



Bale tem que se levantar animicamente e superar este drama, pois é um jogador fabuloso no aspecto físico e velocidade.



A sua saída para este enigma é recuperar o mais rápido possível, ou então, sair do Real Madrid e não ter tanta pressão para jogar. Estar onde se sente feliz e desejado.



O seu feitio reservado, a ausência do seu preparador físico, Jaime Benito, despedido do Real Madrid em Junho passado não ajuda. Era uma pessoa da confiança de Bale, tinha afinidade pelo idioma e acompanhava-o nas concentrações da selecção.



Por vezes é tudo mental. A sombra de Ronaldo é grande, agora, começa a sombra de Isco, para ocupar o seu lugar.



Bale sempre foi um mal amado no Real Madrid, mas não nos podemos esquecer que contribuiu para vencer três Ligas dos Campeões, uma Liga e uma Copa do Rei, com os seus golos: não me esqueço da aceleração perante Bartra e a sua cabeçada na final em Lisboa.



Vamos acreditar que pode desbloquear esta situação. Faz falta ao Real Madrid e ao futebol.

Mas como, o futebol é uma máquina de fazer dinheiro, Bale é um parafuso que está a dar problemas.

Há o jogador e o ser humano e prevalece o seu direito de decidir. Bale nunca foi muito querido em Madrid e vive um dilema que só ele pode resolver.