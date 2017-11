Ronaldo

Ronaldo não marca golos e nota-se que não está bem. Contra o Atlético de Madrid falhou um golo pelo lado direito que noutras circunstâncias seria golo, todavia deixou-se antecipar. Parece descrente e sem convicção.

Para além disso, os problemas no balneário com Sergio Ramos não ajudam à sua estabilidade emocional. Fazem-lhe falta Pepe e Coentrão.



Começou esta temporada sem lesões, mas os cinco jogos de sanção, no inicio do campeonato espanhol tiraram-lhe gás e inspiração.



A falta de golos reflecte-se nos resultados do Real Madrid e começaram as criticas.



Está sem chama e capaz de acreditar que consegue. Algo se passa que começa a ser preocupante.

A pressão é enorme para marcar, mas tem que estar tranquilo, e não, ter a obrigação de estar sempre a provar que é um jogador excepcional.



Por este andar vem embora do Real Madrid. Já ganhou tudo que havia para vencer, necessita de outros ares para se reinventar e continuar ao mais alto nível.



Ronaldo no Real Madrid já não é o jogador decisivo de outrora ou pelo menos neste inicio de época.

Pode ser que tenha de novo um click e volte com a sua capacidade goleadora e seja feliz.



Ronaldo, contra o APOEL, deu um ar da sua graça, mas é pouco, para quem está habituado a mais e melhor. APOEL é uma equipa fraca, vamos ver no campeonato espanhol como as coisas evoluem.



Ronaldo está mais lento, menos eficaz e menos lutador. Vamos ver se consegue dar a volta por cima. Por vezes é tudo uma questão mental.



Se Ronaldo, ao que consta, quer ir-se embora, não me admira nada que o deixem ir e ignorem o seu passado brilhante em Madrid. Assim fizeram com Pepe, um defesa central dos melhores do Mundo em que só aceitaram renovar o contrato por mais um ano, em vez de dois. E tanta falta faz na defesa do Real Madrid.

Ao contrário Casillas tinha um contrato vitalício. Critérios à parte se Ronaldo esticar demais a corda ela pode partir para o seu lado.



A sair em grande é agora, tem 32 anos e ainda pode dar muito ao futebol. O seu caminho seria o Manchester United na Europa, não vejo outro sitio com prestigio e ao seu nível.