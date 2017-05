A antecâmara do sucesso

A festa continua, inevitavelmente. O Benfica, apesar de ser o clube mais titulado do país, só aos 113 anos de idade conseguiu consumar o tetra que falhou em cinco tentativas anteriores. Razões de sobra, pois, para comemorar até à exaustão. Ontem foi a consagração na Câmara de Lisboa, onde a equipa recebeu mais um banho de multidão. Falar do penta é uma tentação inevitável mas não se trata de um impulso perigoso. É simplesmente uma ambição natural.

No discurso que fez, Fernando Medina sublinhou que a conquista de quatro títulos consecutivos não pode ser obra do acaso. Nem mesmo três, como o presidente da Câmara ainda teve a bondade de admitir, poderiam sê-lo. Resultam, disse e bem o edil lisboeta, da organização e do planeamento. Disse mais (e de novo bem): "Só é possível se antes do talento e acima da inspiração individual estiver trabalho profundo, metódico e persistente de toda uma organização."

A constatação de Medina assenta ao Benfica e a qualquer organização. E, como tal, também se pode aplicar ao Sporting e ao FC Porto. Um e outro supostamente discutem a continuidade dos seus treinadores, mas ambos devem ter a noção de que um projeto sem estabilidade nunca terá êxito.

No caso do Sporting, sabe-se que uma rutura com o técnico teria custos financeiros elevados. Esse fator, não podendo ser determinante, teria de ser ponderado. Por outro lado, ainda que nenhuma individualidade esteja acima de qualquer instituição, tanto Bruno de Carvalho como Jesus sabem que não são insubstituíveis e jogam – ambos – muito do seu futuro no clube na próxima época. A saída de JJ seria uma quebra de compromisso do treinador e para o presidente representaria um grande passo atrás.