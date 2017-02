A aposta em Podence

O desempenho no Sporting B, nos últimos anos, e a qualidade demonstrada na liga principal durante o empréstimo ao Moreirense já indiciavam que Daniel Podence não é um jogador qualquer. Ontem, em Moreira de Cónegos, a sua entrada em campo ficou umbilicalmente ligada à reviravolta operado pelos leões. Ele tem tudo o que um extremo deve apresentar. Muita velocidade, rapidez de raciocínio e de execução e fundamentos técnicos muito acima da média.



Podence mostra hoje tudo aquilo que, por exemplo, Gelson Martins demonstrara na pré-época, fazendo com que os jogadores contratados no defeso para a ala direita, entre os quais Lazar Markovic, não tivessem a mínima hipótese de assumir a titularidade. Trata-se, sem dúvida, de mais um valor da Academia que o Sporting não pode negligenciar, muito menos perder em cedências constantes a outros clubes.



O jovem extremo, de 21 anos, já chega e sobra para as encomendas. Deve agora jogar com regularidade no que falta disputar da temporada em curso para explodir na seguinte.