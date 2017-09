A chave para o penta

Benfica, quem te viu e quem te vê. Onde estão aquelas equipas que, nos últimos quatro anos, dominaram o futebol português?! Que é feito daqueles jogadores que chegaram, com mais ou menos dificuldade, com mais ou menos categoria, aos quatro títulos consecutivos?! Onde está a estrutura que, de tão profissional e solidária, não abria fissuras e conseguia ultrapassar os problemas com soluções sempre na manga?! Benfica, quem te viu e quem te vê e quem te vê tem alguma dificuldade em reconhecer o que já viu.



Tem sido um problema, para já de média dimensão, mas é importante que Rui Vitória tome em consideração este dado concreto: o Benfica não funciona como equipa e as suas exibições têm deixado muito a desejar. É uma questão de tempo, reclama o treinador, mas todos sabemos que não é apenas isso; os problemas têm passado muito por apostas furadas, jogadores que tardam em estar em forma mas que jogam sempre, mas também pela falta de oportunidades a alguns, e muita falta de confiança de quase todos.



O que está a acontecer, no fundo, ao Benfica para atuar tão mal? Que joga a meio gás, joga; que vive pela metade, vive. Por todas estas razões, Filipe Vieira e a sua equipa de mão não podem dormir descansados, tornando-se urgente um esforço coletivo, sério e responsável, para dar uma volta à situação que está a deixar seis milhões com os nervos à flor da pele. Filipe Vieira, sempre tão hábil, precisa de encontrar a chave para o penta e já sob pena de comprometer um feito que falta na história do seu Benfica.