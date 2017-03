A FPF e os pagamentos de clubes ou jogadores a intermediários

1. Deve a FPF ter conhecimento dos pagamentos efetuados por jogadores ou clubes a um intermediário?



Sim. A FPF incluiu no seu Regulamento de Intermediários (de 1/4/2015) uma norma sob a epígrafe Divulgação e Publicação, (art. 10.º), onde prevê que o jogador e o clube devem comunicar à FPF as informações completas sobre todas e quaisquer remunerações ou pagamentos acordados – sejam de que natureza forem, que tenham efetuado ou venham a efetuar a favor de um Intermediário –, acrescentando que a pedido da FPF o jogador ou o clube devem divulgar todos os contratos, acordos e registos com Intermediário que estejam relacionados com os contratos de trabalho ou de transferência (art. 10.º n.º1/2). Impõe ainda o Regulamento da FPF que para evitar a existência de obstáculos à divulgação destas informações, tal deverá ser contratualmente garantido entre os jogadores e os clubes nos acordos com os Intermediários (n.º 3, art. 10.º).



2. A FPF pode tornar público o montante total de todas as remunerações ou pagamentos efetuados pelos jogadores e clubes filiados a intermediários?



Não só pode, como a isso está obrigada. Tal resulta do n.º 6, art. 10.º do Regulamento de Intermediários da FPF. Para além de divulgar todos os Intermediários registados, a FPF tornará público no final do mês de março todas transações que foram objeto de intermediação, bem como o montante total das remunerações ou pagamentos efetuados pelos jogadores e clubes seus filiados entre o período de 1/4/2016 e a data da publicação dessa lista. Em Portugal, existem atualmente cerca de 220 intermediários na listagem publicada no sítio da internet da FPF. Acerca dos dados divulgados no ano passado, no período entre 1/4/2015 e 31/3/2016 ocorreram 101 transações com a intervenção de intermediários, sendo o valor global das comissões contratualizadas no montante de € 26.487.711,80.