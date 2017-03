A máquina de propaganda

Nos anos setenta, quando o Sporting contratou o Samuel Fraguito ao Boavista, Joaquim Meirim disse lapidarmente, que o Sporting tinha comprado sapatos pelo preço de tamancos; e com razão, porque dos virtuosos pés de Fraguito, saíram muitas assistências para o Chirola.

Vem esta nostálgica invocação, a propósito do empresário Jorge Mendes, que consegue vender tamancos pelo preço de sapatos...

Há duas coisas que admiro em Jorge Mendes: os negócios que faz e a afinada máquina de propaganda que os prepara, alimenta e justifica.

André Gomes é assobiado pelos sócios do Barça, Renato Sanches não sai do banco do Bayern, Gonçalo Guedes permanece anónimo em Paris, mas o certo é que esses clubes pagaram bom dinheiro pelas transferências, ajudando a engordar a conta bancária de quem, com inegável mérito, as promove. Toque de Midas, no seu esplendor mitológico.

Toda esta movimentação, aparece enquadrada numa meticulosa comunicação mediática, onde acontecem coisas verdadeiramente extraordinárias: num sábado, a generalidade dos jornais anunciava a transferência de Gonçalo Guedes, até dizia o preço, mas só na quinta-feira da semana seguinte, é que se soube o clube para onde ia. Mistérios insondáveis dos jogos de bastidores...

Outro exemplo: não há semana, em que não apareça anunciado nos jornais, o interesse de algum grande da Europa pelo Lindelof. Chama-se a isto, armar o leilão, para ver se alguém vai na conversa e se chega á frente. Clássico...

E que dizer do preço por que quer vender o Jimenez, suplente no Atlético de Madrid, suplente no Benfica, mas "super star", na bolsa de valores de Jorge Mendes.

Estamos perante um empresário que é um grande profissional e faz o seu papel como ninguém, fique claro. Certo é também, que há muito boa comunicação social que se põe a jeito e faz o frete.