A queda de outro Ruiz

O potencial de Alan Ruiz é reconhecidamente grande. No entanto, tem ficado aquém das expectativas e do talento que possui. Jorge Jesus apostou no jogador, acreditou nele e deu-lhe oportunidades em número suficiente para o argentino aproveitar. Ao fim deste tempo, apesar das atenuantes associadas à adaptação ou a lesões, Ruiz continua a não corresponder à confiança depositada.



Compreende-se a desilusão de Jesus que vai ao encontro do desagrado dos adeptos que já perderam a paciência. Ainda irá Ruiz a tempo de conquistar o seu espaço? Terá de mudar comportamentos para ser uma opção válida e o jogador que pode fazer a diferença como era esperança de Jesus. Ainda valerá a pena esperar, mas não por muito mais tempo



Um outro Ruiz, Bryan, marcou essa diferença, especialmente na primeira época que representou o Sporting. A qualidade do costa-riquenho transformou o jogo do leão, levando-o a tocar no título, mas também ficou ligado à frustração de não o ter ganho por causa de um dérbi de má memória para Bryan e todos os sportinguistas. Independentemente dos motivos, que conduziram à deterioração da relação entre clube e jogador, a grandeza do Sporting e a dimensão de Bryan merecem uma despedida com dignidade e respeito. Vale a pena fazer esse esforço.