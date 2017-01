A vantagem de Bruno de Carvalho

O novo ano começa com Bruno de Carvalho em destaque no duplo papel de presidente e candidato às eleições de 4 de março. O que Record hoje publica – e que provavelmente já teve oportunidade de ler – é a primeira grande entrevista do candidato BdC. Ao seu melhor estilo, não poupa nas palavras na hora de avaliar o opositor que um tanto inesperadamente lhe surgiu no caminho. Bruno de Carvalho diz que Pedro Madeira Rodrigues já cometeu alguns erros neste início de percurso, em especial o facto de ter trazido para a discussão algumas ideias que circulam no universo benfiquista. Estão definitivamente lançados os dados para uma campanha animada.



O sucesso e o insucesso desportivo costumam ter um impacto grande nos resultados eleitorais dos clubes. No caso do Sporting dificilmente isso irá acontecer nesta eleição que se aproxima, porque se é verdade que o atraso no campeonato e o fracasso europeu são uma desilusão, também ninguém esquece que foi com BdC que o clube voltou a estar mais perto de ganhar. Ou seja, uma coisa anula a outra. E será isso a fazer com que o plano desportivo deva ter um impacto reduzido na votação.



O que pode então fazer a diferença? Um programa convincente e um estilo que agrade. Até ver, é esse lado combativo de BdC – e o seu permanente inconformismo – que os sportinguistas ainda continuam a ver como um trunfo indispensável nesta fase da vida do clube, em que o Sporting atravessa, recorde-se, o segundo jejum mais longo da sua história no que diz respeito ao campeonato nacional.



Nunca há vitórias garantidas por antecipação, mas Madeira Rodrigues será o primeiro a reconhecer que terá de conseguir tirar muitos coelhos da cartola para ter sucesso nesta corrida em que aceitou entrar.