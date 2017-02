Animais desportivos

1. Podemos matar animais, praticando desporto?



A resposta a esta questão, que poderia ser evidente, aparentemente não o é. Aliás, várias vezes temos dito que a própria palavra desporto encerra em si diferentes realidades hoje em dia; do mesmo modo, quando falamos em animais não conseguimos englobar de modo igual todo o ser vivo (como todos sabemos, nem todos encaramos da mesma forma uma aranha ou um golfinho).

Recentemente o debate regressou por causa da caça à raposa, uma atividade legalmente autorizada, sob certas condições (ao que consta, com argumentos de regulação da biodiversidade); mas, tal caça não está legalizada como desporto. Tal como a tauromaquia é uma atividade autorizada como espetáculo, não como desporto. Por outro lado, temos uma Federação de Pesca Desportiva. O aspeto essencial a analisar é o nível de eventual crueldade e maus-tratos que possam ser infligidos a alguns animais, para mera recreação desportiva do homem/mulher-desportista. A Federação Equestre Portuguesa, por exemplo, tem regulamentada a proibição de utilização de técnicas prejudiciais aos cavalos.



2. O caso dos pombos, é exemplar?



Parece-nos que sim, por uma evidência: temos em Portugal duas Federações Desportivas, de Utilidade Pública (ou seja, reconhecidas pelo Estado Português como promovendo uma prática saudável e prestando um serviço público que é uma mais-valia), ambas com esse estatuto curiosamente desde o mesmo ano, 1994, sendo que uma, a Federação de Tiro com Armas de Caça, tem o animal-pombo como alvo, e outra, a Federação de Columbofilia, tem o animal-Pombo como praticante desportivo (inclusive, com janelas de transferências entre equipas!).

Ou seja, numa observação muito simplista, poderíamos dizer que uma modalidade desportiva pratica o tiro ao atleta de outra modalidade desportiva.

Curiosamente, como modalidade olímpica, a menção ao Tiro com Armas de Caça na página da internet do Comité Olímpico de Portugal, diz o seguinte: "Já lá vai o tempo em que o tiro com armas de caça fazia vítimas e as mais inocentes os pombos, que foram substituídos por pratos de composição cerâmica…"







Autor: Rui Alexandre Jesus, associado n.º 22, www.direitodesportivo.pt