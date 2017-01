As imagens de Danilo

Um vídeo do encosto do árbitro Luis Godinho a Danilo foi publicado no Record e possibilitou outra leitura do incidente que determinou a expulsão do jogador do FC Porto no desafio com o Moreirense, alterando a responsabilidade dos protagonistas no momento do choque.

Na edição de ontem do jornal, Rui Santos, cronista do Record, abordou o assunto e aludiu à origem destas últimas e polémicas imagens, fazendo fé no que divulgou o Dragões Diário, newsletter oficial do FC Porto: foi o departamento de comunicação da FPF que fez chegar às redações aquelas imagens.





Seria cómodo para mim, e por consequência para o jornal, deixar seguir a versão mas não ficaria de bem com a minha consciência se não esclarecesse o assunto. Por amor à verdade e por respeito aos profissionais que trabalham no departamento de comunicação da FPF, muitos deles antigos jornalistas, alguns com quem partilhei redações e que hoje desenvolvem as suas competências noutra área. Isso não significa que no Record, por ser uma tribuna livre, não se expressem opiniões críticas que não são do agrado dos diversos órgãos federativos.



Como devem imaginar, não divulgarei quem nos remeteu as ditas imagens, embora julgue que a sua origem não seja um segredo de estado. No entanto, o que importa aqui ficar escrito é que não foi via FPF (através da comunicação ou de qualquer outro departamento) que enviou o vídeo para o Record. Essa é a garantia que podemos aqui deixar.