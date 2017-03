Atlético de Madrid

O Atlético de Madrid desde que Simeone é o seu treinador é um caso sério de popularidade e de afirmação em Espanha, para além, do Real Madrid ou Barcelona, e no Mundo, com a sua carreira bem sucedida na Liga dos Campeões. O ano passado na final da Liga dos Campeões só perdeu nos penáltis. Em 2014 voltou a perder com o Real Madrid após prolongamento.



O Atlético de Madrid de Simeone apela sempre ao "Stajanovismo" quer vença quer perca. A União Soviética, em 1935, numa mina de carvão, Alekséi Stajánov logrou uma façanha que catapultaria à fama mundial. Num único dia de trabalho, extraiu 102 toneladas de carvão quando o normal era cada mineiro extrair 7 a 12 toneladas.



Esse é o lema que tem como método o aumento do desempenho pela competitividade dos jogadores entre si, por sua iniciativa e emulação. Neste caso, os jogadores dão tudo que têm e não têm no jogo. Este sentimento de superação dos jogadores é fantástico. Por outro lado, Simeone acha que o trabalho premeia sempre e venera o sacrifício e o suor. Só o empenho diário permite obter resultados.



Esta época teve resultados menos bons e um jogo menos consistente mas conseguiu dar a volta por cima. Está bem encaminhado na Liga dos Campeões e na LaLiga está em 4.º lugar.



O Atlético de Madrid vai a caminho de alcançar os 100.000 sócios e de inaugurar o seu novo estádio. Continua numa fase de crescimento ímpar que pode competir com as principais equipas do Mundo.



O Atlético de Madrid é a equipa de futebol n.º 13 em ingressos e n.º 8 em pagamento de salários e amortização de jogadores. Contudo é a n.º 4 em rendimento desportivo, com resultados muito acima do seu investimento.

Isso faz com que seja uma equipa muito bem cotada, globalmente apetecível para patrocinadores e para jogadores.



Este domingo contra o Barcelona apesar de ter feito um jogo de pressão para impedir que o Barcelona impusesse o seu jogo não resultou e perdeu 2-1. Não mereceu e dominou quase todo o jogo, remetendo o Barcelona para uma posição secundária. O Barcelona não está brilhante, os seus jogadores movem-se pouco e não se desmarcam tanto como antes. Ao contrário, contra o Bayer Leverkusen, na Liga dos Campeões, na Alemanha venceu 4-2 e foi eficaz.



A estratégia de cercear as linhas de passe desde a baliza contrária com um acompanhamento agressivo do meio-campo, por vezes não dá para vencer. Contudo o Atlético de Madrid é uma grande equipa de futebol tendo ao seu comando Diego Simeone.



FN: Grande Mourinho, mais uma Taça. E que belo jogo de Ibrahimovic. O Real Madrid não tem estado bem e está em queda, mas recupera resultados de forma épica nos minutos finais: com Villarreal venceu 3-2 e com Las Palmas conseguiu empatar 3-3.



Fundador do Clube dos Pensadores

*escrevo ao abrigo do antigo AO