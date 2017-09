Bruno Varela sem fantasmas

Aquilo que se passou com Bruno Varela no Bessa, o denominado ‘frango’, aconteceu, pelo menos uma vez na vida, ao mais consagrado dos guarda-redes. Yashin, Preud’homme, Dassaev, Buffon, Casillas, Pfaff, Neuer, Mayer, Damas, Bento ,todos, mas todos, passaram pelo mesmo. E não foi por isso que deixaram de marcar a história do futebol. Na história recente do futebol português, Vítor Baía (mais de 400 jogos pelo FC Porto na Liga), quando entrou na equipa, em Fevereiro de 89, com pouco mais de 19 anos, só de lá saiu para o… Barcelona. Já Rui Patrício, que amanhã chega ao jogo 300 na Liga com a camisola do Sporting, titular indiscutível dos leões e de Portugal, assumiu a função em Novembro de 2007, também com pouco mais de 19 anos, e é o que se vê. Responsáveis: as indiscutíveis qualidades de ambos e a visão de Artur Jorge e Paulo Bento. Nesse sentido, o jovem guarda-redes encarnado, conquistador da baliza do tetracampeão perto dos 23 anos, depois de uma época de tirocínio (e bom) em Setúbal, por lá deve continuar, pois o ‘percalço’ do Bessa faz parte do seu crescimento. Para que isso se concretize vai necessitar do beneplácito de Rui Vitória. Em minha opinião, não me passa pela cabeça outra coisa senão vê-lo entre os 11 que defrontarão o Paços de Ferreira. Sem fantasmas, porque o futuro é… ontem!

Foi com espanto que vi Rui Gomes da Silva vir a terreiro criticar tudo e todos no seu clube. Podia ter aproveitado para o fazer enquanto por lá andou. E ter por principal alvo Rui Costa… cheira-me a ‘cotovelite’ - com a devida vénia a Jorge Jesus.