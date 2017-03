Campbell e o penálti

No Sporting-Tondela, da 8.ª jornada da Liga, Joel Campbell marcou o golo do empate, já nos instantes finais do encontro, e festejou a proeza como se tivesse decidido a Liga dos Campeões. Em vez de correr rapidamente para o meio-campo, para que os leões, num último fôlego, ainda pudessem tentar o segundo golo, que lhes daria a vitória, o avançado perdeu tempo em festejos inúteis.



A atitude do costa-riquenho pareceu estranha, mas, para a posteridade, prevaleceu a tese da recém-chegada do jogador e a consequente falta de oportunidade para se inteirar sobre os reais objetivos de uma equipa na iminência de averbar um resultado francamente negativo na partida em questão.



Cumprida uma volta inteira de campeonato, percebeu-se finalmente que o avançado não foi assim tão ingénuo. A birra protagonizada no final do Tondela-Sporting, por não ter sido autorizado a tentar converter o terceiro penálti do jogo, veio revelar que Campbell se considera muito acima dos companheiros, da equipa, do treinador e até do clube.



No encontro da 1.ª volta, o costa-riquenho festejara tão-só o feito individual, negligenciando os interessas da equipa. Na partida da 2.ª volta, por seu turno, Campbell desprezou Bas Dost, que poderia ter apontado o seu quinto golo; a equipa, que tem boas hipóteses da 'gerar' esta época o melhor marcador do campeonato; e o treinador, que lhe dera uma ordem clara.



Os adeptos, a quem devia agradecer no final do jogo, também pouco importam. Campbell veio para o Sporting, claro está, para atingir a glória pessoal. O resto não lhe interessa. No próximo ano, o Arsenal vai emprestá-lo a outro clube...