Carlos Mané encanta Estugarda

Carlos Mané está cedido pelo Sporting ao Estugarda até 2018. Tal como Record já escreveu, os leões desejam o regresso do extremo já na próxima época, mas o emblema alemão pode ser um obstáculo a essa intenção. O internacional sub-21 está a fazer uma época excelente, soma 5 golos e 6 assistências (o quinto melhor da Bundesliga 2, neste particular), funcionando como uma das principais figuras do atual líder do campeonato. Com uma opção de compra de 15M€, se subir de divisão, o Estugarda pode apostar forte em Carlos Mané.



297 - Os dias que passaram entre 2 de maio de 2016 e 23 de fevereiro de 2017. São 43 semanas, entre Claudio Ranieri atingir o feito mais notável do futebol inglês nas últimas décadas e ser despedido do Leicester. Futebol e gratidão não jogam na mesma equipa.



Campeonato sub-23 em estudo



A criação de um campeonato nacional de sub-23 é um projeto que agrada a alguns clubes nacionais, e que tem vindo a ser estudado e discutido dentro das estruturas com responsabilidades no futebol nacional. A sua criação depende de uma série de fatores, há inclusive, entre os grandes, quem defenda a ideia, mas daí até à sua implementação existe um caminho longo a percorrer, o qual, para já, ainda tem muitos obstáculos.