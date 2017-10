Como fazer um plano

Elaborar um plano é algo que nos permite chegar mais facilmente ao nosso objetivo. A falta de planeamento é muitas vezes um bloqueio ao cumprimento de metas. Há imensas pessoas que, apesar de terem presente o que querem alcançar e para onde querem ir, ficam desorientadas sem saber por onde começar, caindo muitas vezes na armadilha da procrastinação. É o típico "Eu sei o que quero, mas…. O que é que eu faço? Por onde começo?". Soa familiar?

Começar por elaborar um plano é um bom princípio. Para que este seja o mais eficaz possível, precisamos de ter em conta alguns pontos. Há três essenciais:

1 - O QUE VOU FAZER? Depois de termos claro o objetivo final, é importante criar metas intermédias, que nos podem ajudar a gerir a frustração, levando-nos a celebrar pequenas vitórias e fazendo com que o objetivo final pareça menos longínquo. Por exemplo, no trabalho que fiz com o Éder ele foi ao pormenor de traçar metas diárias, desde a hora a que ia acordar, ao que ia comer, passando pelo treino em si, e celebrava cada uma.

2 - QUANDO FAZER? Tal como fizemos inicialmente para o nosso objetivo final, é determinante definirmos um timing para o cumprimento das nossas metas intermédias. Ou seja, é 'obrigatório' colocar uma data em tudo o que nos propomos fazer. Esta é a única forma de fintar a procrastinação.

3 - COMO FAZER? É importante escrever as metas e colocá-las num sítio bem visível para que nos possamos lembrar diariamente (ou em alturas em que falte o ânimo) porque é que estamos a lutar. Este plano deve ser inquestionável e 100% exequível e um compromisso inabalável acima de tudo com nós próprios.

Os futebolistas, talvez por terem a falsa sensação de que têm o seu dia a dia planeado por alguém, por vezes esquecem-se da importância de ter um, ou até vários, planos: para a sua vida familiar, para eventuais processos de aprendizagem, para o desenvolvimento da sua performance, para o planeamento dos seus investimentos, em suma, para a gestão do seu tempo e da sua carreira.

Termino com uma pergunta que fazem muitas vezes: qual é a melhor altura de começar o meu próprio plano? A minha resposta é: AGORA!