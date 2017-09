Demasiados dramas

Faz parte da voragem com que passamos pelos dias de hoje. Não só por vivermos o futebol demasiado a sério, e contra mim falo pois faz parte integrante da minha vida há longos anos, mas continua a impressionar-me a forma como os adeptos entram em delírio ou depressão tão depressa. Isto a propósito do momento vivido pelo Benfica, que leva 3 jogos sem ganhar. É obviamente pouco habitual num clube tão grande, mas ainda nada foi hipotecado.



É verdade que os encarnados não estão a jogar bem. Que há lacunas no futebol jogado, no discurso mantido, na política de contratações que todos temos dificuldades em compreender. Mas a falta de fé manifestada por alguns num homem que já ganhou dois campeonatos e na liderança de um presidente que transformou o Benfica no clube hegemónico que é hoje... não deixa de me espantar.



O Benfica parece estar a passar por uma revolução interna. Às vezes, fazê-lo quando se está a ganhar, tendo coragem para combater os problemas nesta altura, é sinónimo de visão e inteligência. Quem já enterra os encarnados pode estar a cometer um erro. Dos grandes.



Fernando Gomes deixa um alerta sobre os perigos que o futebol português enfrenta. Bem. Eles são evidentes. Mais mortes, não obrigado.