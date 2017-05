Desporto: fim-de-semana em grande em várias modalidades

Um fim-de-semana em grande a nível desportivo, com emoção no campeonato português, espanhol, inglês, italiano, holandês e francês. Pelo meio deu para ver ténis, seguir o WTTC a Fórmula 1 e o Giro de Itália.



O Benfica sagrou-se campeão e conseguiu o tetra, foi a equipa mais regular e consistente. Mereceu ser campeão. O Porto tem que dar uma volta de 360º. Os métodos utilizados há uns anos atrás já não surtem os seus efeitos. Pinto da Costa merece sair do Porto quando voltar a ser campeão. Mas o tempo escasseia.



O Real Madrid venceu o Sevilha e deu mais um passo para vencer a LaLiga, um dos golos de Ronaldo com o pé esquerdo, recebendo uma bola de Kross na área é digno de compêndio. Esse golo tranquilizou o Real Madrid, fez o 3-1 e ficará com um golo só ao alcance de um predestinado. Esta quarta-feira venceu o Celta de Vigo e vai a caminho de ser campeão. Ronaldo facturou mais dois golos para o seu séquito.



Depois do Benfica ser campeão, Portugal viveu momentos inesquecíveis este fim-de-semana. Salvador Sobral venceu o festival da Eurovisão pela primeira vez, não é uma modalidade desportiva mas parecia um jogo em que Salvador Sobral deslumbrou com a sua simplicidade. A boa onda portuguesa continuou com a vitória de Tiago Monteiro, na primeira corrida de WTTC, na Hungria.



Na Fórmula 1, parecia que desta vez Alonso que partia na 7.ªposição na grelha iria fazer uma boa corrida, mas teve um toque com Massa e ficou para trás. Estarei atento à sua participação nas 500 milhas de Indianápolis, em que vai participar com autorização da Honda.



Em Itália a Juventus fez um compasso de espera para o sexto Scudetto consecutivo. A Roma estragou-lhe a festa e venceu. Todavia esta quarta-feira já tem a Taça de Itália conquistada.



Em França, o Mónaco de Leonardo Jardim venceu o Nantes e está a um passo de conquistar o campeonato francês. Esta quarta-feira venceu e é o novo campeão francês.



Em Inglaterra Conte imitou Mourinho e venceu como rookie na Premier League.



No ténis, Nadal ressuscitou e venceu o Master 1000 em Madrid O duelo nas meias-finais: Nadal - Djokovic mostrou um Nadal superior e um Djokovic deprimido, sem alegria e falta de chama.



Na Holanda o Feyenoord conquistou o título.



No Giro de Itália, Quintana venceu na montanha e pôs em sentido a concorrência, Nibali campeão o ano passado ficou para trás, mas ainda falta muito Giro. O contra-relógio de terça-feira foi ganho por Dumolin e é o novo líder.