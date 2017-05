Direito de imagem

1. Pode a imagem de alguém ser explorada sem o seu consentimento?



O direito à imagem encontra-se protegido constitucionalmente no art. 26.º, nº1 da CRP. Com efeito, os termos do nº 1 do art. 79º do Código Civil, "o retrato de uma pessoa não pode ser exposto, reproduzido ou lançado no comércio sem o consentimento dela". Ora, a prestação de consentimento visa permitir que terceiros possam usar a imagem da pessoa para diversos fins. Este consentimento deve ser livre e voluntário; expresso, preciso e detalhado no âmbito do objecto de comercialização, e geográfico, bem como especificar os respectivos direitos e deveres, sendo que até à publicação da imagem pode ser revogado. Portanto, verifica-se a violação do direito à imagem quando o retracto de uma pessoa é usado sem autorização, quando é prestado consentimento para um efeito, e a imagem usada para outro diverso, ou o titular deste direito não tem o real proveito económico da exploração comercial da sua imagem.



No caso dos jogadores a lei pode dispensar que seja prestado consentimento?

Alude o nº 2 do art. 79º do CC que "Não é necessário o consentimento da pessoa retratada quando assim o justifiquem a sua notoriedade". Neste âmbito releva o conflito entre o direito à imagem e o direito à liberdade de informar. Este último só prevalece em relação ao primeiro desde que se verifique um interesse público de informação, e que esta seja estritamente necessária.Um jogador pode ser fotografado num local público na medida em que é revestido de notoriedade, no entanto, é necessário ter em conta o interesse público de informação, que deve ser relevante e sério. Nota para o art. 10º da Lei 28/98, de 26 de Junho: "Todo o praticante desportivo profissional tem direito a utilizar a sua imagem pública ligada à prática desportiva e a opor-se a que outrem a use ilicitamente para exploração comercial ou para outros fins económicos", sendo que ao assinar um contrato o jogador cede os seus direitos de imagem que são tidos para fins desportivos.



Nuno Vieira Pássaro, associado APDD n.º 196