Duelos

A rivalidade no desporto é algo apaixonante, que faz com que nos foquemos em algumas modalidades desportivas. Esses duelos levam-nos a acesas discussões e a tomar partido.

Este fim de semana, a rivalidade entre Nadal e Federer fez-me recordar outras rivalidades. Fiz um refresh da minha memória e depois de consultar os sites do Record e Relvado.

Saliento:

- Niki Lauda e James Hunt, na Fórmula 1: uma rivalidade que até resultou num filme.

- Ayrton Senna e Alain Prost: Senna um prodigioso e muito melhor do que Prost, muito calculista.

- Valentino Rossi e Marc Márquez: Rossi sempre teve inúmeros rivais, pois a sua longevidade na MotoGP é um 'case study'. E está aí para as curvas apesar dos seus 37 anos.

- Larry Bird e Magic Johnson: no basquetebol, um contraste de estilos que fez história na NBA.

- Shaquile O’Neal e Kobe Bryant: no basquetebol, e apesar de colegas nos Lakers, mas com uma relação difícil.

- Laurent Fignon e Bernard Hinault: no ciclismo, protagonizaram duelos épicos na montanha.

- Lance Armstrong e Jan Ulrich: no ciclismo, com doping ou sem ele, dois grandes do ciclismo, em que Armstrong levava quase sempre a melhor.

- Joe Frazier e Muhammad Ali: o boxe num duelo que empolgou milhões em todo o Mundo.

- Evander Holyfield e Mike Tyson: rivalidade que até deu para arrancar uma orelha à dentada.

- Ben Johnson e Carl Lewis: o atletismo no limite do ódio mútuo que o doping abreviou.

- Sebastian Coe e Steve Ovett: o atletismo com sucessivos recordes mundiais da milha.

- Usain Bolt e Justin Gatlin: no atletismo Bolt é de outra galáxia e teve vários rivais mas superou-os quase sempre.

- Tiger Woods e Phil Mickelson: o golfe passou a ser visto e apreciado.

- Boris Spassky e Bobby Fischer: o xadrez num duelo URSS/EUA que dividiu e fez parar o Mundo.

- Björn Borg e John McEnroe: o ténis entre um bloco de gelo e um irascível.

- Martina Navratilova e Chris Evert: o ténis no feminino entre uma mais contida e outra mais expressiva.

- Pete Sampras e Andre Agassi: o ténis dominado por dois americanos.

- Rafael Nadal e Roger Federer: a fúria espanhola e o relógio suíço.

- Johan Cruyff e Franz Beckenbauer: duas escolas de futebol em confronto.

- Pelé e Maradona: estes confrontos nunca foram em campo, mas sim entre egos e sobre quem foi o melhor de todos os tempos.

- Arsène Wenger e Alex Ferguson: Ferguson mais vencedor mas uma enorme rivalidade em Inglaterra.

- Mourinho e Guardiola: actualmente ambos na Premier League, mas vem detrás em Espanha no Real Madrid e Barcelona.

- Lionel Messi e Cristiano Ronaldo: a rivalidade que divide as paixões futebolísticas.

A maior rivalidade do ténis e, possivelmente a maior entre todos os desportos, é a de Roger Federer com Rafael Nadal. Dominadores no circuito mundial ATP durante longos anos, culminaram com mais um duelo inesperado este fim-de-semana no Open da Austrália. Federer venceu depois de um 'match' empolgante e cheio de emoção.

A rivalidade construída em volta de Cristiano Ronaldo e Lionel Messi é, sem dúvida, a mais mediática dos últimos anos no desporto e valerá aos dois futebolistas um lugar na história dos maiores duelos. A comparação entre Cristiano e Messi é interminável e apaixonante.

É um privilégio assistir a estes duelos entre os melhores, e nunca me esqueço de dizer ao meu filho o prazer que era ver jogar Eusébio, que chegou a ser comparado a Pelé.

Fundador do Clube dos Pensadores

*o autor escreve ao abrigo do antigo AO