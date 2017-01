Entre a prevenção e a sanção

O Instituto Português do Desporto e Juventude prossegue, articuladamente, a promoção da ética no desporto, através do PNED e o combate à violência, ao racismo, à xenofobia e à intolerância nos espetáculos desportivos, nos termos definidos na Lei n.º 39/2009, alterada pela Lei n.º 52/2013. A instrução dos processos e a aplicação das coimas e das sanções acessórias previstas neste regime legal são da competência do IPDJ, em presença de autos remetidos pelas forças de segurança.

É neste quadro dicotómico, entre os pilares da prevenção e da sanção, que o IPDJ atua, quer através das medidas promovidas pelo PNED, quer através da aplicação da referida lei. Nesta missão articulada é essencial para o IPDJ convocar duas ideias básicas associadas à ética: a racionalidade e a imparcialidade. Por racionalidade devemos entender que os juízos e as convicções morais devem estar suportados por boas razões e não em sentimentos ou intuições, o que implica um esforço para que, designadamente em termos gerais, o agente desportivo se esforce para orientar a sua conduta pela razão (ética deontológica), sem descurar as consequências do ato (ética utilitarista).

A ideia de imparcialidade consiste na igual consideração dos interesses de cada indivíduo, constituindo uma garantia de objetividade nos juízos, o que pressupõe uma atitude de distanciamento crítico, uma postura de neutralidade, traduzidas no repúdio da violência, da discriminação racial, social ou de género. Estas duas ideias constroem justa e solidamente a ponte entre os dois pilares da missão do IPDJ, no contexto da prevenção e do sancionamento de comportamentos violentos e eticamente censuráveis, no âmbito do desporto.