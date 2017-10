Entre amigos fica sempre bem

O FC Porto deixou Alvalade com a vantagem de dois pontos com que lá chegou sobre o Sporting, mantendo-se assim na liderança no campeonato, o que não deixa de ser um bom indicador numa altura em que já estão cumpridas oito jornadas. Quando se volta a olhar para o jogo, facilmente se conclui que o FC Porto controlou-o em quase todas as suas situações, dominando-o em largos períodos, e dispôs de mais e melhores oportunidades. Ao FC Porto faltou-lhe apenas a eficácia revelada no Mónaco para sair com uma cara mais feliz do clássico.



O Sporting teve o mérito de nunca se render, tendo melhorado a qualidade do seu jogo depois do intervalo, por mérito próprio e sobretudo pelo crescimento de William de Carvalho e de Acuña. Jorge Jesus soube encontrar a chave para impor respeito a Sérgio Conceição, e não se deixou esmagar como Leonardo Jardim perante a agressividade do adversário. A persistência leonina colocou em xeque a quebra física de Herrera e as limitações de Danilo, forçando o dragão a recuar para terrenos perigosos na última metade.



Num jogo intenso e de saltar faísca, muito disputado e com uma luta levada ao limite no relvado, só faltaram os golos para sustentar um espetáculo de empenho absoluto das duas equipas. A grande consistência defensiva que caracteriza este FC Porto e a inspiração de Rui Patrício contribuíram para que esse impasse não tivesse sido quebrado. Entre amigos, apesar de se ter notado alguma frieza entre os líderes no camarote presidencial, a divisão dos pontos fica sempre.