FC Porto tem muito em que pensar

Sem dinheiro para grandes investimentos e com um plantel inferior a anos anteriores, Nuno tem no Porto um desafio complicado. Já pareceu longe das conquistas, conseguiu reaproximar-se do Benfica e passar o Sporting na Liga, mas viu-se eliminado da Taça da Liga, objetivo interno que fica pelo caminho.



O FC Porto já deve ter percebido que esta época não pode dar-se ao luxo de jogar mal e ganhar. O que se passou em Moreira de Cónegos é grave. Mesmo. Luís Godinho prejudicou deforma clara os dragões e fica por isso a dúvida se o castigo da eliminação é justificado pela má 2.ª parte ou se o dedo do juiz acabou por ser determinante. São demasiados erros. E a expulsão de Danilo é escabrosa.



Todos os campeões precisam de ajudas. Umas vezes de um árbitro que erra. Outras de defesas desastrados, mais ainda da estrelinha que protege os audazes. Penso que no Dragão já terão percebido que não lhes vai tocar muitas vezes esta época. É verdade que a equipa tem sido inconstante. Mais, que o futebol praticado tem deixado a desejar, nomeadamente em termos ofensivos. Ontem foi uma realidade na 2.ª parte. Mas não se pode esconder outras evidências. Que dos três grandes o FC Porto tem sido o mais maltratado. E que arbitragens como a de Moreira de Cónegos já julgávamos afastadas do nosso futebol. Curiosamente, se debato o tema em qualquer rede social, a primeira coisa que vem à baila é o Apito Dourado e a fruta. Sinal de que as coisas estão más. Quando se usa um dos casos mais tristes da história do nosso futebol para justificar o atual estado de coisas está tudo dito.



Luís Godinho é o mais recente internacional. Tenho receio do que nos espera, confesso. Certamente terá nota excelente como Jorge Sousa. É a nova moda. Não deixar que a realidade estrague uma boa narrativa.