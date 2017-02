Ganhar sabe sempre tão bem

Enquanto o mais importante no futebol for o resultado, uma vitória é sempre saborosa. Rui Vitória, excelente nas várias intervenções após o jogo, escolheu esse adjetivo várias vezes para catalogar o triunfo do Benfica. Nunca sugeriu superioridade da águia, nunca fugiu à questão da sorte que o acompanhou. E assim saiu ele ganhador também do confronto com as palavras.

Um jogo difícil de catalogar o Benfica-Borussia. Não porque não haja exibições enormes na equipa da Luz, a saber Ederson, Luisão ou o decisivo Mitroglou, mas porque os alemães jogaram muito à bola e ainda devem estar a perceber como perderam. Mas a verdade é que à competência encarnada há que somar muita incompetência germânica. E disso o Benfica não tem culpa. Impressionante a quantidade de oportunidades perdidas. Aubameyang então, um verdadeiro ‘case study’. Tanto que Tuchel resolveu tirar a estrela da companhia. Percebe-se. Pior era impossível. E não havia muito a ganhar com o prolongar da agonia de um homem que queria jogar no Real Madrid.

Importante foi o triunfo e o que ele significa para a 2.ª mão. Uma vitória sem sofrer golos permite ao Benfica jogar no erro do adversário, evitar estratégias suicidas sem deixar de olhar ao golo que pode ser salvador. No fundo, era difícil pedir melhor do que isto. Vendo o jogo então, quase não se acredita.

Vitória tem razões para estar preocupado com a 1.ª parte de ontem. O Benfica não soube ter bola, nunca teve o jogo controlado, foi incapaz de dar apoio a quem era suposto comandarem as operações. É verdade que o Borussia é uma equipa poderosa, mas a entrada de Filipe Augusto mostrou que era possível fazer melhor. Antes da visita a Braga é preciso refletir no que anda a falhar. Mas agora é tempo de saborear. Parabéns Benfica!