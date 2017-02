Já vimos este filme

O Sporting encontra-se hoje a viver as cenas que o FC Porto protagonizou no campeonato da época passada: vai de visita ao estádio de um rival direto com seis pontos de desvantagem. Existem apenas duas pequenas diferenças, quase irrelevantes para o desenvolvimento da história: a ação decorrerá na jornada 20 e não na 22 e o terceiro rival (neste caso o Benfica) está a sete pontos de distância e não a seis (como o Sporting 15/16 em relação aos dragões).



Quando o FC Porto entrou na Luz, há um ano, sabia que podia estar a fazer o ‘último’ jogo na luta pelo título. Se o perdesse ficaria a nove pontos de Benfica e Sporting. Mas conseguiu sair por cima e com isso ganhou tempo, mais precisamente 6 jornadas. Acontece que durante esse período nunca foi capaz de diminuir diferenças para o líder (manteve-se sempre a seis pontos), ainda assim pôde continuar a alimentar a esperança de o ver escorregar. Ora, o desgaste emocional dessa tarefa é quase sempre letal. Como acabou por ser na jornada 28. Foi o capítulo final dos dragões, com a derrota caseira frente ao Tondela. O Benfica, a seis jornadas do fim, passava a ter mais nove pontos e o Sporting somava mais sete. Daí até final foi uma caminhada dolorosa para a equipa de José Peseiro, com os rivais a afastarem-se quase para o dobro dessa distância. Isto para dizer que se o Sporting perder amanhã também realizará o último desafio a contar para a ‘corrida ao título’.



Portanto, a expectativa que existe para o FC Porto-Sporting é um pouco a que se viveu em 2016, desta vez com a questão: conseguirão os leões regressar ‘vivos’ a Lisboa? Para tal, terão de obter no Dragão resultado semelhante (ou melhor) ao que o Benfica averbar no dia seguinte frente ao Nacional. E mesmo que a resposta seja positiva não se julgue que a equipa de Jesus passará a estar de volta à luta pelo título. Tal como o FC Porto há um ano, numa primeira fase apenas ganhará tempo. E no meio de tudo isto o que pode acontecer à equipa de Nuno Espírito Santo? Pouco ou nada. Com um ponto de atraso para o Benfica, e um confronto direto ainda por disputar, nenhum resultado dá ou tira aos dragões o que quer que seja. Essa é precisamente a grande vantagem que entrará em campo com os portistas.