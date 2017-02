Lesões no futebol

O futebol é um desporto perigoso e que provoca muitas lesões. Os choques na cabeça e cotoveladas são habituais. Rafinha do Barcelona fracturou o nariz. Recentemente na Premier League Ryan Mason, do Hull City, treinado por Marco Silva sofreu uma grave lesão no crânio após disputar uma bola pelo ar e chocar com o defesa Gary Cahill, do Chelsea. Ryan Mason teve que ser operado à cabeça sofreu uma fractura e hemorragia cerebral. A gravidade da lesão augurava o pior, mas felizmente que já teve alta. Vamos ver se pode voltar a jogar futebol.



Há uns anos, Petr Cech numa bola dividida foi atingido pelo joelho de um adversário que lhe provocou afundamento de uma parte do crânio. Felizmente que pôde voltar e passou a usar um capacete como protecção.

Este fim-de-semana no Alavés - Barcelona, Aleix Vidal que tão bem tem jogado a lateral direito. Num choque, perto do final do jogo, com Theo Hernández. A imagem em que se vê o seu pé torcido e muito descaído em relação à perna percebeu-se que tinha uma grave lesão. Já foi operado e vai estar fora dos relvados por cinco meses. A temporada para ele acabou. É pena! Pois vai prejudicar a sua afirmação na equipa e a sua progressão como jogador.



No Osasuna-Real Madrid houve três lesões. A primeira, logo no início do jogo, a terrível lesão de Tano em choque com Isco. Fractura na tíbia e no perónio, em que as imagens fazem cortar a respiração. É uma lesão de larga duração que atira Tano para a enfermaria e para a bancada. Fuentes do Osasuna também se lesionou e Danilo pisado por David García torceu o tornozelo. Por vezes, um jogador lesiona-se sozinho, foi o que aconteceu esta segunda-feira com Gabriel Jesús do Manchester City que sofreu uma rotura no pé direito. Tão bem estava a jogar tendo relegado Kun Agüero para suplente.



O futebol é um jogo de milhões mas que muitas vezes põe em risco a integridade física dos jogadores. Por vezes é difícil distinguir se há agressão premeditada ou lance fortuito. Todavia entre colegas de profissão é preciso mais cuidado, com lances maldosos e agressivos. Já chega as lesões provocadas por sobrecarga de esforço e quando um jogador se lesiona sozinho.



Não me espanta nada que no futuro os jogadores passem a jogar com boquilha para protegerem os dentes.



