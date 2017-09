Lidar com os maus resultados

São muito raras as vezes em que alguém no futebol ganha todos os jogos durante toda a época. Mas há quem acredite nisto de tal forma que se esquece de entender os ciclos, os momentos e as performances. O dia a dia dos atletas e os seus resultados são bem diferentes de um jogo de Playstation, pois existem tantos fatores que os influenciam que seria uma perda de tempo tentar ter certezas sobre o futuro. A única coisa de que precisam é de uma boa gestão.

Muitos dos atletas com quem trabalho já mencionaram o seu desejo de controlar resultados, controlar performances ou até comportamentos em campo. A todos eles tenho dito que, mais do que controlar o que quer que seja nas nossas vidas, precisamos é de saber gerir os momentos. Eis alguns aspetos que nos ajudam a dar a volta à situação:

- Os maus resultados não são indicadores de falta de qualidade, mas sim de má performance. Se já tiveste bom resultados e agora não, isso só significa que precisas mudar o que estás a fazer. Nada tem a ver com o que tu és, mas sim com aquilo que estás a fazer. Resultados são apenas consequência do comportamento.

- Nos momentos em que os resultados não servem os objetivos, talvez sintas que o número de pessoas que te apoia diminui, ao mesmo tempo que aumenta o número dos que te criticam. Fico sempre curiosa por saber mais sobre as pessoas que nos criticam… Quantas medalhas ganharam? Quem já ajudaram? Quais os seus sucessos? Quais as suas histórias de superação? Quanto ganham? Gostam do trabalho que têm e se acordam felizes todos os dias? Qual a intenção por detrás do comportamento? Muitas vezes decidimos dar ouvidos a pessoas que nunca alcançaram nada.

- Passado é experiência, presente é ação e futuro é estratégia. Não há nada que possas fazer para mudar o passado. Já relativamente ao presente, tudo pode ser feito e só depende de uma decisão tua. Se aquilo que queres conquistar está no futuro, qual a razão de ficar a falar ou pensar no passado?