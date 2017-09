Mou-Pep: round 2

Olá amigos.

Tanta coisa com o Mayweather vs McGreggor e afinal está-se mesmo a ver que o combate do ano é outra vez Mourinho vs Guardiola. Pode parecer precipitado avançar isto à sexta jornada da Premier, mas estou convencido que daqui a sete meses será do duelo dos dois clubes de Manchester que sairá o campeão.

Olhando para os restantes candidatos, isto é o que me parece neste momento:

Apesar da boa vitória de ontem, o Chelsea perdeu gás e António Conte ainda não foi capaz de transplantar o futebol da época passada para esta (viram o que eu fiz aqui?) ;

O Liverpool é treinado pelo Klopp, um gajo com uma progressão de carreira muito semelhante à do Renato Sanches: vieram da Alemanha e pareciam bons há dois anos;

O Tottenham é uma espécie de Sporting: dentro do clube todos acreditam que podem ser campeões, fora dele ninguém acha que isso vá realmente acontecer;

O Arsenal é o avô da competição. Temos respeito pelo que fez há uns anos mas basicamente todos sabemos que está praticamente morto.

Olhando para os outros clubes, não estou a ver nenhum com capacidade para se intrometer nesta luta. O Everton reforçou-se para não ficar novamente em sétimo lugar, mas o mais certo é acabar abaixo do oitavo, e a única surpresa que o Leicester será capaz de produzir este ano já aconteceu: o Slimani marcou um golo de fora da área.

Volto para a semana! Do Reino Unido com humor.

Cá e Lá

Como o Diogo Jota é visto

Portugal

- um jogador mediano, com alguma velocidade, ideal para saltar do banco contra equipas do meio da tabela. Cláusula de compra de 20 milhões vista como irrealista.

Inglaterra

- um fantasista, uma constante seta apontada à baliza, um rato de área, um predestinado. Cláusula de compra de 20 milhões vista como uma pechincha.