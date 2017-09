O Benfica ainda não perdeu nada

Jorge Jesus, quando está com os pés na terra, para lá de ser um excepcional treinador, tem a capacidade de ler o momento do futebol como poucos. E sobre o que se vive actualmente disse: «não vamos pela classificação, não nos vamos iludir porque o nosso rival continua a ser uma equipa forte e está tudo em aberto para as três equipas». Tão simples mas relevou o essencial.

E a realidade é que o Benfica ainda não perdeu nada. Tem uma qualidade de jogo sofrível, há vozes de protesto e uma crise de resultados que leva a uma evidente crise de confiança. Ainda falta muito campeonato e nunca gostei da estupidez de se reservar o Marquês com antecedência. Porém, que ninguém tente varrer para debaixo do tapete os problemas visíveis que afectam as águias e eles são múltiplos.

Do lado do Sporting, que tantas vezes no passado recente passou pelo turbilhão da instabilidade e descrença, o que importa é continuar o apoio dos adeptos e o bom trabalho que Jesus tem vindo a realizar. O momento é de alegria e esperança, mas sem euforias, fanfarronices e megalomanias, porque se o Benfica ainda nada perdeu, os leões ainda não ganharam nada. Daí que o silêncio seja nesta altura o melhor aliado para a tranquilidade e para seguirmos calmamente o nosso caminho, que não haja desvarios nem temas secundários a emperrarem a engrenagem que se deseja de vitórias.

«A soberba nunca desce de onde sobe, mas cai sempre de onde subiu», dizia o escritor espanhol Francisco de Quevedo. Sim, a maldita soberba está na base deste mau momento do Benfica. A arrogância do tetra trouxe displicência na construção do plantel e a crença de que a estrutura podia aguentar tudo. Mas como uma vez disse Jorge Jesus, e já se esqueceram, «a estrutura são vitórias», quando elas não aparecem nenhuma é de aço e à prova de derrotas. E, além das lacunas evidentes no quadro de jogadores, subsiste um modelo de jogo que se tornou previsível e facilmente desmontável e que não tem alternativa até ver.

Luís Filipe Vieira e Rui Vitória são os rostos da angústia dos benfiquistas. O primeiro porque vendeu muito, mais de 100 milhões – e só abateu no passivo 17 milhões – mas não soube encontrar soluções fiáveis no mercado para o sector recuado e ainda mandou embora o único verdadeiro matador de vermelho, Mitroglou. O treinador, que não é milagreiro, está visivelmente mais nervoso e tem perdido o verniz que sempre norteou a sua conduta. Para lá das múltiplas lesões musculares – apesar do recrutamento de um médico que veio do Barcelona – a equipa está nervosa, parece abúlica e sem confiança e o plantel é evidentemente mais fraco. Como sabemos o futebol é fértil em ressurreições, o vórtice da passagem da felicidade para a depressão é supersónico e apenas existe uma couraça tranquilizadora: as vitórias. Sem elas só há a instabilidade das crises anunciadas.