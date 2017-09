O candidato do blogue

Rui Gomes da Silva começou a segunda-feira a traçar um cenário apocalíptico sobre o funcionamento do Benfica e acabou o dia a garantir que ainda se vai rir na cara de Guilherme Aguiar e Paulo Andrade quando, no final da temporada, a equipa "conquistar o penta com o Bruno Varela na baliza". Se está tudo assim tão mal, de onde pode vir tanta confiança?



O antigo vice-presidente do Benfica disparou em diversas direções, mas elegeu um alvo preferencial: Rui Costa. Ninguém tem grandes dúvidas, nos corredores da SAD dos encarnados, que as motivações de Gomes da Silva estão exclusivamente relacionadas com a sua própria agenda e com a intenção, sempre mal disfarçada, de um dia ocupar o cargo que hoje pertence a Luís Filipe Vieira. Nesse sentido, terá entendido que chegou a hora de começar a fazer ‘marcações individuais’.



Como já tinha acontecido numa primeira ocasião – quando identificou uma "estrutura aburguesada" – Rui Gomes da Silva voltou a desferir um ataque violento e fê-lo novamente num momento em que a águia está cabisbaixa. O que agora deveria fazer, para não ser acusado de oportunista, era garantir desde já a presença na AG da próxima semana (dia 29). O encontro é para apreciar e votar as contas de 2016/17, mas é seguro que se arranjará tempo para debater questões de superior importância que não devem ficar por blogues e estúdios de televisão.