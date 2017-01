O carrossel de Dyego

Desde finais de Julho último que o jogador Dyego Sousa não mais teve certeza na sua vida desportiva. Envolveu-se com o Direito e as instâncias aplicadoras da Lei e dos Regulamentos, depois de se ter envolvido com um dos árbitros assistentes presentes num jogo particular do seu clube (Marítimo). Daí para cá, não joga e joga, intermitente, à espera do veredicto final.

Dyego terá agredido esse árbitro na cara, num momento em que se encontrava no banco de suplentes depois de substituído. O jogador nega a agressão e alega afirmações provocatórias e ofensivas por parte do assistente Eduardo Gouveia Alves. Foi expulso. Aberto processo disciplinar pelo Conselho de Disciplina e ordenada a suspensão preventiva. O atleta pediu desculpas públicas mas negou a agressão. Ao fim de 30 dias, voltou a jogar. Seguiu-se a deliberação do CD: 9 meses de suspensão, numa moldura entre 1 mês a 3 anos. Seguiu-se recurso para o Conselho de Justiça (competente se se considerar que a matéria julgada é "questão estritamente desportiva") e para o Tribunal Arbitral do Desporto (competente fora do julgamento dessas "questões"), instância na qual se requereu também o decretamento de providência cautelar de suspensão do castigo do CD. O jogador apelou para os dois "tabuleiros" por causa do entendimento de "questões estritamente desportivas" (que aqui já defini: "decisões que convocam e aplicam as ‘leis’ e ‘regras’ da modalidade desportiva e do respetivo jogo, ainda que através da tradução normativa nos regulamentos dessas modalidades e suas competições" das "determinações técnico-disciplinares da modalidade/jogo").

O recurso para o CJ suspendeu a execução do castigo e Dyego voltou a jogar. O CJ considerou-se competente e, no fim de Novembro, confirmou a sanção do CD. Dyego voltou a encostar. Porém, o TAD considerou-se também competente, uma vez que considerou "questão estritamente desportiva" aquela que apenas está relacionada com a aplicação das "regras do jogo" e declarou prevalecente o "direito de sindicância jurisdicional" no TAD dos actos federativos. Suspendeu cautelarmente a pena a meio de Dezembro e Dyego voltou ao campo e, agora, espera pelo TAD.

Se este reduzir ou aumentar o castigo, tendo havido conflito positivo de competências, qual a suspensão que a Liga vai fazer cumprir? A do CD ou do TAD (transitada em julgado)? Quem decidirá: a própria entidade organizadora da prova e, por último, a FPF ou deverá convocar-se o Tribunal de Conflitos do Estado? Até lá, continuará o carrossel de Dyego…