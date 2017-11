O contexto à tua volta

Sabes aquelas pessoas que viajam pelo mundo e no final da viagem concluem que aqui é que é o paraíso? Que abandonam projetos profissionais, equipas, departamentos, para depois chegarem à conclusão que afinal era ali que estavam bem? Que terminam ou destroem relações e depois concluem que aquelas pessoas é que eram importantes na sua vida? Sabes aquele jogador que não gosta do clube, do país onde joga, do treinador ou dos colegas e depois, mais tarde, conclui que as oportunidades estavam ali?

Se te identificaste com esta mensagem, eis algumas coisas que podes fazer quando não estás a conseguir lidar com o contexto à tua volta.

- Assume por alguns instantes que talvez o problema possa estar em ti. Isto vai colocar-te numa situação em que estão em causa OS TEUS COMPORTAMENTOS E AS TUAS ATITUDES perante a vida, os teus objetivos e perante os outros à tua volta.

- Pensa na hipótese de teres agora a situação que tanto desejas, aquela alteração que esperas ou a mudança que gostavas que acontecesse. O QUE MUDAVA NA TUA ATITUDE a partir deste momento? Como acordavas de manhã? Que tipo de coisas farias?

- Tens MAIS INFORMAÇÃO hoje do que tinhas ontem? Estás a garantir que a todo o instante estás a INVESTIR NO CONHECIMENTO, em conversas produtivas, em ler mais sobre a tua área, em aprender com quem alcançou coisas que tu também ambicionas alcançar?

- Sabes exatamente AQUILO QUE OS OUTROS ESPERAM DE TI? Já alguma vez fizeste essa pergunta às pessoas que mais influenciam a tua vida ou a tua carreira?

Se sentes que em alguma área da tua vida te encontras num buraco, o meu conselho é que deixes de escavar! Começa a construir soluções, a contribuir com valor, a ajudar os outros, a fazer perguntas, a ler, a pensar de que forma poderias com a tua atitude e comportamento, alterar a situação. SE QUERES ATINGIR O SUCESSO, GARANTE QUE NÃO ESTÁS A CONTRIBUIR PARA O PROBLEMA!