O papel dos adeptos

1. Qual o papel do adepto?



Ultimamente temo-nos deparado com notícias sobre adeptos que têm manifestado o seu descontentamento, seja pelos resultados desportivos ou pela forma como o seu clube tem sido gerido. Será tal conduta incomum? Atentando ao papel que a UEFA confere ao adepto, vemos que é encarado como essencial ao espectáculo desportivo, daí que tenha sido criada a FSE (Associação de Adeptos Europeus). Com esta associação, a UEFA reconheceu a importância dos adeptos, tirando-os da plateia e fazendo-os tomar o seu devido lugar de vivência desportiva. A nível de cada país, podemos encontrar um pouco de tudo, como os trusts ingleses, as associações de adeptos alemãs ou mesmo a FASFE (Federación de Accionistas y Socios del Fútbol Español). Aos adeptos é reconhecido o direito de participarem na vida decisória dos seus clubes, sendo que, em muitos casos (exemplo do Sporting Gijon), acabam mesmo por ser a rede que os segura perante a queda.



2. O caso português



Em Portugal a proteção existente não é muito divulgada, não havendo um reconhecimento especial para os adeptos, sendo encarados como meros consumidores de um espectáculo desportivo. Pouco lhes é transmitido acerca da vida do clube ou associação desportiva que apoiam, exceção no caso dos sócios, a quem é dado o direito de participar em assembleias gerais e eleições. Contudo, contrariamente ao que se possa pensar, estão previstos e existem mecanismos de apoio e conexão aos adeptos, a nível da UEFA, que têm de ser cumpridos. A título de exemplo veja-se o art. 35º do Regulamento de Licenciamento de Clubes e Fair Play Financeiro desta instituição que estipula a obrigatoriedade de existência de um Oficial de Ligação aos Adeptos em cada clube, que tem como missão criar exactamente uma ponte de comunicação entre os clubes e a sua massa adepta, sendo também uma forma dos apoiantes se sentirem parte da estrutura.



