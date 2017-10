O pior são os telefonemas...

Olá amigos. Escrevo-vos a meio de mais um ataque terrorista em Londres. Digo terrorista, porque se tratou de um carro que avançou para o passeio e atropelou várias pessoas. Por outro lado, há a hipótese de ser apenas um grupo de adeptos do Barnet a regressar de mais um jogo da League One. É que em termos de álcool no sangue, aqui 4 da tarde correspondem em Portugal às 5 da manhã no Cais Sodré.



Preocupa-me que de cada vez que agora alguém utiliza um automóvel de maneira errada, seja automaticamente apelidada de terrorista ou extremista religioso. Se esta moda chega a Portugal, temo por todos os reformados que entram no IP3 pelo lado esquerdo da estrada. Ainda assim, recomendo uma solução: em vez de os prenderem enviem-nos para o Reino Unido – aqui a esquerda é o lado certo da estrada.



Sempre que há um atentado, recebo inúmeras chamadas de familiares e amigos. Confesso que é chato. É o mesmo que me ligarem de cada vez que sai o Euromilhões a perguntar se ganhei. É que, estatisticamente, as hipóteses são mais elevadas nesta segunda situação.



E depois não faz sentido preocuparem-se comigo se tivermos em conta os locais dos ataques. Museus? Metro? Big Ben? Por que razão estaria aí? Quando rebentar um casino, um stripclub ou uma feira de gastronomia, isso sim, já é situação de valer uma chamadinha.