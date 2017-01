O trambolhão leonino, os árbitros e não só

O Sporting tem-se afundado – desportivamente falando- nas últimas semanas. Os resultados negativos sucedem-se e, ao mesmo tempo, as exibições fracas, sem a mínima comparação possível com um passado relativamente recente, são cada vez mais recorrentes. A época dificilmente terá salvação mas, por paradoxal que possa parecer, há ainda a hipótese de piorar. Para tal basta que os leões terminem o Campeonato abaixo do terceiro lugar, facto que lhes retirará a hipótese – direta ou via playoff – de jogar a próxima edição da Liga dos Campeões.



Acredito que o Sporting vai fechar a Liga entre os três primeiros. Mas, objetivamente, nesta altura, é apenas quarto e tem o quinto mais perto (V. Guimarães, com menos 1 ponto) que o terceiro (Sp. Braga, com mais 2 pontos). E isso obriga-nos a equacionar o quadro como o atrás referido. Falhar a "Champions" constituirá um duro golpe financeiro nas contas leoninas. Para os adeptos, claro, será o desaire desportivo o mais sentido, mas as verbas chorudas da UEFA são, por estes dias, verdadeiros balões de oxigénio para os emblemas nacionais. E o Sporting, tal como Benfica ou FC Porto, precisa delas. Mais ainda se tivermos em conta que, após a entrada de Jesus no clube, os custos do futebol dispararam/dobraram.



Bruno de Carvalho – e não só – não se cansa de repetir que a responsabilidade maior do insucesso leonino está directamente relacionado com a arbitragem. Tem razão o presidente sportinguista em apontar erros – alguns bem grosseiros – aos homens do apito. Mas, como sempre sucede nestas ocasiões (independentemente da cor do clube reclamante), não se pode ver as coisas apenas de um ângulo. Em primeiro lugar porque dá a ideia de que só o Sporting tem razões de queixa. E isso não é verdade. Todas as equipas têm, incluindo Benfica e FC Porto. Como também tenta passar a ideia de que só outros são beneficiados. E isso também não corresponde à realidade.



As mais recentes afirmações de Bruno Carvalho, reclamando 12 pontos aos árbitros (transformando até em golos garantidos os penáltis de que se queixa, esquecendo-se que o Sporting desperdiçou os dois de que beneficiou de facto) quase indiciam que, sem a influência arbitral, o Sporting lideraria o Campeonato e, provavelmente, estaria ainda em condições de atacar outras provas (nomeadamente a Taça CTT) onde já está eliminado. Ora, isso não é assim tão claro. Bem pelo contrário. Consultando a Liga da Verdade que o Record publica semanalmente, tendo por base a avaliação dos seus jornalistas e de Marco Ferreira (ex-árbitro), o Sporting tem de facto mais razões de queixa entre os grandes, mas continuaria atrás de Benfica e FC Porto se fosse possível "limpar" as falhas arbitrais. Águias e dragões, sem erros, teriam exactamente os mesmos pontos que possuem na classificação real. O Sporting seria terceiro e estaria a 7 pontos do comando. Recuperava 3 pontos (e uma posição), é verdade, mas continuaria longe. Muito. Demasiado, se tivermos em conta que só agora arrancou a segunda volta da Liga.



Quando, ao mesmo tempo, Bruno de Carvalho fala na "necessidade de olhar para dentro", de "fazer mais e melhor" e deseja que "nunca mais se repita uma época destas"... está a ir de encontro à verdade nua e crua. Mais do que os erros dos outros, o Sporting falhou por culpa própria, nomeadamente quando atacou o mercado em grande quantidade e falhou tremendamente na qualidade. Com excepção de Bas Dost – fez o mais improvável, ao conseguir um rendimento na linha de Slimani – e de Campbell (a espaços) e Beto (numa perspectiva de dar descanso a Rui Patrício), todas as restantes aquisições foram tudo menos reforços. Que diferença faria, por exemplo, o clube não ter adquirido Alan Ruiz, Melli, Petrovic, Castaignos, André, Douglas, Elias e Markovic? Nenhuma! Dito de outra forma: faria alguma porque, sem esses investimentos, teria sido possível poupar muito dinheiro em passes, comissões e ordenados. E essa verba possibilitaria, por exemplo, atacar uma "truta". Uma das verdadeiras. De resto, com tantas vagas em aberto desde o Verão, jogadores como Palhinha, Iuri Medeiros, Podence, André e Francisco Geraldes, Gauld e outros que estão cedidos, na equipa B ou até nos juniores teriam as suas chances. Ficaria a equipa mais fraca? Nada!



O grande problema do Sporting foi o mau ataque ao mercado. Clube e treinador pensaram bem na necessidade de ter duas apostas válidas por posição – é assim que se tem de fazer para tentar ganhar em várias frentes -, mas falharam nas opções/escolhas. E sem rotação adequada, sem laterais de qualidade (Jesus tardou a entender essa realidade), sem substitutos minimamente à altura de Adrien, Gelson ou Dost... não dá.



De resto, ao longo de toda a época, o Sporting tem evidenciado um rendimento paupérrimo a atuar na condição de visitante. Feitas as contas, nos 16 encontros realizados fora, o clube só ganhou cinco, somando ainda quatro empates e sete derrotas, com um saldo negativo de 15-18 em golos. E todos esses triunfos foram obtidos por... 1-0: P. Ferreira, Boavista e Belenenses (Liga), Famalicão e V. Setúbal (Taça de Portugal). Na Liga dos Campeões foram três derrotas em igual número de deslocações e na Taça CTT, em Setúbal, na única viagem, também apareceu o desaire. Com uma estatística destas... também não dá.