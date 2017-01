Os 32 anos de saudades do senhor Pedroto

Há figuras que marcam a história da nossa existência. Do senhor Pedroto guardo como tesouro o convite para em 1981/82 visitar a sua "sala de aulas" no Vitória de Guimarães, para na época seguinte (com total abertura do senhor Presidente Jorge Nuno Pinto da Costa, recentemente eleito), o acompanhar e subir as escadas das Antas e tocar nas portas do céu!... Ainda fazem eco as palavras por ele proferidas:" Prof. pró ano vai comigo pró Porto", seguindo-se-lhe um olhar de ternura e expectativa e de imediato um silêncio, onde ficou a repousar o sonho!...



Desse ávido sentimento de partilha pela via investigadora na observação e análise do Futebol, ajudou-me a rasgar horizontes, onde pelo estudo das várias componentes do jogo, se passou a construir a fórmula mais eficaz para poder treinar, e depois jogar e ... GANHAR!...



Partiu faz hoje 32 anos ...ao dia seguinte dos "reis". Apagou-se a estrela que iluminou os pastores e logo no horizonte outra nasceu, para iluminar o caminho da nossa existência e com ele o tempo onde sempre haverá de se cultivar a sua memória.



Tantas saudades!...