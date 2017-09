Os táxis que nunca aparecem

O dr. Rui Gomes da Silva, com o desassombro que lhe é peculiar, veio trovejar contra os vice-presidentes do Benfica, que acusa de não darem o corpo às balas nos momentos em que o seu clube está a ser atacado e com resultados desportivos menos famosos. Independentemente dos excessos de fervor clubista, que este tipo de afirmações sempre encerra e que, de certeza, não irá aumentar nos corpos sociais do clube o número dos seus amigos, há uma questão que subjaz às mesmas e que nem sequer é exclusiva do Benfica. Estou a falar da governance dos grandes.



Já várias vezes abordei esta temática; por razões de diversa ordem, os clubes tornaram-se presidencialistas, centrados obsessivamente na figura do presidente do conselho diretivo e obnubilando a colegialidade que, enquanto associações, muitas delas com o estatuto de utilidade pública, deveriam observar na formação das respetivas decisões.



Por força deste circunstancialismo, os restantes eleitos são figuras mais ou menos anónimas, desconhecidas do grande público e até dos sócios, o que não deixa de ser injusto, porque conheço muitos casos, nos diversos clubes, de trabalho dedicado e profícuo que, na sombra a que são votados, desenvolvem durante o mandato. Depois há outros fatores, nomeadamente as políticas de comunicação e as SAD´s.



As estratégias de comunicação dos clubes normalmente incluem diretores de comunicação, funcionários contratados, que personificam a voz dos mesmos e concentram na sua pessoa o que se diz, e, sobretudo, quando e como se diz.



O Benfica, neste particlar, excela, porquanto até tem ex-diretores de comunicação que continuam a agir como se no ativo ainda estivessem. A poluição sonora que resulta desta multiplicação está à vista, porque não há dia em que não sejam ou não façam que sejam notícia. Direi apenas que os bitaites e os chitos, que dantes eram caraterísticos de alguns (poucos) são agora lugar-comum.



A concentração do futebol profissional nas SAD tem, como inexorável consequência, que os quadros técnicos destas estruturas assumam natural ascendente e visibilidade. Não digo se é bom ou mau, apenas constato que, no futebol de hoje, os nomeados prevalecem sobre os eleitos.



Daí que as palavras do dr. Rui Gomes da Silva, cuja inquietação compreendo, tenham o seu quê de injustiça. Não é justo pedir a quem é remetido para o estatuto de figurante que, de um dia para o outro, se assuma em protagonista. Ou, por outras palavras: um táxi que está sempre guardado na garagem, e cujo motorista não conhece a praça, não pode obviamente andar a recolher passageiros.



Uma coisa é certa: começou a campanha eleitoral para as autárquicas. E também no Benfica.